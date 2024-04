Beautiful 2 aprile 2024, trama puntata: ora Steffy deve affrontare Thomas!

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 2 aprile 2024

Thomas rassicura Taylor sul fatto che, sebbene avrebbe preferito aver saputo prima della segnalazione di Brooke, è disposta a credere a Ridge quando lo stilista dichiara di non volerla sposare come reazione a quanto fatto dalla Logan. Thomas sorprende Steffy e Douglas, scoprendo che il figlio ha raccontato la verità alla zia: Steffy assicura al nipote che ha fatto la cosa giusta e si prepara ad affrontare Thomas, prendendo il cellulare di Douglas per assicurarsi che il fratello non elimini le prove. Dopo aver chiarito di essere a conoscenza del fatto che Bill sia corso da Brooke appena appresa della sua rottura con Ridge, Katie chiarisce all’ex marito che non è disposta a credere alle sue parole, accontentandosi di essere la sua ruota di scorta. Carter, con soddisfazione, ascolta tutto… Seguici su Instagram.