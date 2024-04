Beautiful 25 aprile 2024, trama puntata: Carter è l’ultimo dei romantici e sorprende Katie!

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 25 aprile 2024

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è orgogliosa della decisione di Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) e dichiara alla madre che non c’è niente che non farebbe per lei. Intanto Brooke rivela a Carter (Lawrence Saint-Victor) che Katie (Heather Tom) ha voluto affrontare da sola il controllo cardiologico, nonostante sia molto spaventata. Carter, così, sorprende Katie presentandosi in ospedale per starle accanto. La nuova cardiologa di Katie è Grace Buckingham (Cassandra Creech), che è sorpresa di apprendere della loro frequentazione. La donna, però, dichiara di essersi lasciata alle spalle quanto sia accaduto tra Paris (Diamond White) e Carter. Seguici su Instagram.