Beautiful 3 aprile 2024, trama puntata: Taylor si presenta all’altare da Ridge

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 3 aprile 2024

Steffy ritiene che Ridge debba sapere tutta la verità e, sulla base di ciò, prendere la sua decisione. La giovane Forrester pensa che il padre ami mamma Taylor, ma il loro matrimonio non può iniziare basandosi su una bugia. Taylor si presenta all’altare da Ridge. Intanto Brooke, oltre alle sorelle, può contare sul sostegno del padre Stephen, in visita con la sua nuova compagna, Lucy. Brooke afferma di aver sempre voluto sostenere Thomas e di odiare la tensione tra lei e Ridge a causa del figlio del marito, ma è convinta che il figliastro abbia fatto qualcosa per consentire queste nozze…. Seguici su Instagram.