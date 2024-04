Beautiful 4 aprile 2024, trama puntata: Steffy interrompe la cerimonia, la reazione di Ridge…

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 4 aprile 2024

Per lo stupore di Steffy, Taylor non rivela la verità a Ridge, apparendo dunque decisa ad andare fino in fondo con le nozze senza raccontare allo stilista quanto fatto da Thomas. Stephen Logan non risparmia critiche a Ridge per via del cuore spezzato della figlia Brooke. Steffy interrompe la cerimonia, rivelando l'inganno di Thomas. Ridge è ferito e furente, ma il figlio ribatte che ha sempre detto che avrebbe sposato Taylor per amore e non a causa del disappunto per Brooke: per questo la verità sulla segnalazione al servizio per minori non dovrebbe fare la differenza…