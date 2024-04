Beautiful, trama 5 aprile 2024: Ridge apprende che Taylor sapeva la verità su Thomas

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 5 aprile 2024

Deacon è preoccupato per Brooke, col disappunto di Sheila. Quest'ultima è vaga circa le uscite che sta facendo con indosso il suo travestimento. Katie conferma a Brooke di sapere le avance che ha ricevuto da Bill, rivelando alle sorelle del flirt in corso con Carter e di come quest'ultimo l'abbia difesa quando Bill ha provato a riconquistarla mentendole sui suoi sentimenti per la sorella. Ridge apprende sgomento che Taylor sapeva la verità su Thomas e non gliel'abbia detta subito…