Beautiful, anticipazioni americane: Hope a Steffy, “riuscirò a fartela pagare!”

Nelle puntate americane di Beautiful che aprono il mese di aprile, avrà luogo un nuovo cross over con Febbre D’Amore quando Lauren Fenmore tornerà a Los Angeles per far visita ad Eric Forrester. Il motivo della rimpatriata? Nuovamente la morte di Sheila Carter, come già avvenne l’anno scorso (poche settimane per noi italiani, se consideriamo gli episodi andati in onda su Canale 5 di recente).

La situazione appare molto simile: Lauren ed Eric avranno nuovamente modo di ripercorrere alcuni momenti del passato che li ha legati a Sheila, brindando alla definitiva scomparsa della donna, apparentemente morta per mano di Steffy. Anche stavolta, alla fine, i loro festeggiamenti risulteranno prematuri?

Il comunicato di commiato ufficiale per Kimberlin Brown e il cadavere della sua Sheila mostrato più volte in scena lascerebbero pensare alla parola fine, tuttavia la modalità della morte riservata alla Carter è sembrata troppo affrettata per un addio davvero definitivo ad un personaggio così iconico, a tal punto che viene dato praticamente per certo che, alla fine, Sheila si scoprirà essere ancora viva, magari anche molto presto.

Intanto l’unico a voler celebrare la memoria della donna sarà Deacon Sharpe, il quale organizzerà una veglia funebre in suo onore, alla quale inviterà anche Finn. E, nonostante la contrarietà delle Logan, a presenziare ci sarà anche Hope Spencer, se non altro per sostenere il padre nel lutto per una donna che lei non ha approvato ma a cui il genitore teneva.

L’occasione sarà motivo di una nuova incomprensione tra Finn e Steffy, incapace di accettare che il marito possa davvero voler partecipare alla commozione per una persona che ha provato a farli fuori entrambi e che si è fatta viva con lui solo nel momento in cui lui si è imparentato con i Forrester.

Ma, evidentemente, l’inaspettata e improvvisa spinta viscerale del medico nei confronti della madre biologica avrà la priorità su tutto il resto e l’occasione darà modo a Finn e Hope di legare: la Logan si dimostrerà capace di comprendere lo stato d’animo del ragazzo al contrario di Steffy? Con la giovane Logan single e infuriata più che mai con Steffy, appare molto probabile lo scherzo del destino che attende la figlia di Ridge: la gioia per aver liberato Thomas da Hope le costerà la fedeltà del consorte Finn?

Al pubblico americano di Beautiful della prima ora non è sfuggita la simmetria che gli autori hanno voluto dare ad un recente confronto tra le sorellastre nel quale Hope, di fronte all’esultanza e agli insulti di Steffy, ha usato queste parole: “Non so quando, non so come, ma riuscirò a fartela pagare“.

Furono proprio queste le parole che – agli albori – Brooke Logan pronunciò a Stephanie Forrester dopo che quest’ultima era sembrata riuscire ad assicurare il cuore di Ridge a Caroline Spencer: successivamente Brooke iniziò una relazione con Eric che la portò a sposare l’amore della rivale e ad avere un figlio, Rick. Che anche in questo caso la storia possa tornare a ripetersi? Seguici su Instagram.