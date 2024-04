Beautiful, anticipazioni italiane: Sheila, quale sarà la via d’uscita? Grande sorpresa

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Sheila Carter si ritrova ad essere una latitante in fuga: una volta che Finn e Steffy Finnegan avranno la certezza che la donna è in realtà viva, la polizia riaprirà le indagini e la caccia alla criminale che, tuttavia, continuerà a sfuggire alle autorità. Ciò almeno fino a quando Sheila non si presenterà proprio alla porta della coppia, invocando il loro perdono e insistendo che fa parte della loro famiglia.

I coniugi saranno decisi a sbatterla dietro le sbarre ma, a quel punto, qualcuno interverrà in difesa della Carter e sarà qualcuno di totalmente inaspettato ma abbastanza potente da offrire alla donna una via d’uscita da questa situazione apparentemente impossibile: Bill Spencer!

Ebbene, i due riveleranno di aver iniziato una relazione che, in poco tempo, si è trasformata in un legame profondo: Bill si è sentito respinto e non capito da tutte le donne che ha amato, a partire dalle sorelle Logan Brooke e Katie, fino alla stessa Steffy. Un incompreso e un reietto che ha trovato affinità proprio con Sheila, anche lei nella stessa situazione, ma in grado di comprenderlo, capirlo ed accettarlo.

La notizia sarà un incubo da horror per Steffy che, incredula, proverà a far ragionare Bill, il quale tuttavia arriverà a ricorrere al ricatto pur di proteggere Sheila: l’uomo rivelerà a Steffy di aver raccontato alla Carter tutta la verità sul tentato omicidio di cui fu vittima anni fa, in particolare sull’identità della persona che premette il grilletto quella notte…

Steffy sarà sconvolta dal fatto che l’editore si sia rimangiato la promessa fattale anni fa in nome dell’amore per lei, offrendo così a Sheila un’arma per tenerli in pugno. Già, perché ora Sheila sarà a conoscenza del fatto che a sparare a Bill fu Taylor Hayes: una verità che lei e il nuovo alleato saranno pronti a rivelare alle autorità qualora Steffy e Finn dovessero testimoniare contro di lei in tribunale.

Infatti, nonostante la polizia sia consapevole che sia stata Sheila a sparare alla coppia, a tenere Finn prigioniero e a fingere la propria morte, è solo la testimonianza di Steffy e del marito l’unica prova a suo carico da presentare di fronte ad un giudice. Anche riguardo alla sua evasione, Sheila riuscirà a dare valore a una sua strampalata versione grazie all’aiuto del vecchio alleato Mike, pronto a sacrificarsi in nome di un amore, in realtà mai ricambiato.

Questa storyline a cui stiamo per assistere noi italiani è affine in molti tratti ad una vicenda che, attualmente, tiene banco nelle puntate USA, sempre attorno alla figura di Sheila Carter e di cui abbiamo iniziato a parlarvi. In molti sembra aver creato un po' di confusione, ma si tratta di argomenti differenti: rispetto agli Stati Uniti siamo indietro di 14 mesi abbondanti e si tratta di due vicende diverse, sebbene entrambe girino attorno alle nove dita dei piedi di Sheila!