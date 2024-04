Endless love 17 aprile 2024, trama puntata: Kemal ha capito che Nihan ha sposato Emir per costrizione

Anticipazioni puntata Endless love di mercoledì 17 aprile 2024

Salih tenta di convincere Kemal a dimenticare Nihan ritenendo che non sia sincera, ma Kemal crede ormai sempre di più che la ragazza abbia sposato Emir perché costretta a farlo. A Onder e Vildan giunge un atto giudiziario con la controffensiva di Leyla, la quale intende far valere il suo diritto a rilevare una quota della società della consanguinea.

Banu rivela ad Emir di aspettare un bambino, ma lui la minaccia costringendola ad abortire. Zeynep e Salih si vedono e lei lo rimprovera per aver deciso di sposarla senza consultarla, mentre lui la prega di essere dolce visto che la perdita della barca gli sta procurando molta sofferenza. Intanto, Ozan non molla e va avanti a ossessionare Zeynep, che però non vuol saperne.

Kemal minaccia Onder di svelare i segreti del suo passato se non lascerà perdere la causa contro Leyla intentata insieme a Vildan. Onder cerca allora di convincere la moglie, che però non intende sentire ragioni…