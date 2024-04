Endless love 18 aprile 2024, trama puntata: Nihan salva Kemal dagli “scherzetti” di Emir

Anticipazioni puntata Endless love di giovedì 18 aprile 2024

Nihan pensa che Emir possa aver chiesto a Ozan di appiccare il fuoco alla barca, e svela i suoi sospetti a Kemal. Quest'ultimo nel frattempo firma i documenti messi a punto dalla società di consulenza di Rashid. In seguito Nihan, che ha ascoltato una telefonata di Emir, gli dice però che è caduto in una trappola. Infatti la società di consulenza di Rashid non è reale e ora lui rischia di essere arrestato per aver firmato dei documenti illegali. Con l'aiuto di Salih, Kemal trova Rashid e lo costringe a svelargli nei dettagli come lui ed Emir lo abbiano incastrato. Nihan riesce a trovare i documenti che potrebbero mettere nei guai Kemal e a fotocopiarli di nascosto. Banu, dopo aver chiesto a Nihan di lasciare Emir in modo che quest'ultimo si metta con lei, viene costretta dallo stesso Emir ad abortire…