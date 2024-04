Endless love 22 aprile 2024, trama puntata: Kemal e Salih vedono il video in cui Ozan incendia la barca

Anticipazioni puntata Endless love di lunedì 22 aprile 2024

Emir e Zeynep si danno del tu. Kemal cerca prove per poter incastrare Emir. Tarik vorrebbe andare a firmare il contratto per il nuovo negozio, ma, giunto all'appuntamento, viene a sapere con sgomento che il proprietario ci ha ripensato. Cercando di ottenere spiegazioni ad Emir, l'uomo finge di non saperne nulla ma è stato proprio Emir a far bloccare tutto. Onder vuole vederci chiaro in alcune transazioni economiche di Emir per riconsiderare il processo. Su indicazione di Emir, Tufan fa in modo che Kemal e Salih vedano il video in cui Ozan incendia la barca….