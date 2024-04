Endless love 26 aprile 2024, trama puntata: Tarik neutralizza il piano di Emir

Anticipazioni puntata Endless love di venerdì 26 aprile 2024

Emir decide di invitare Zeynep a cena (e fa sì che la stampa venga informata), ma lei non potrà esserci in quanto Salih, dopo averla colta di sorpresa per parlare, la accompagna a casa. Asu fa pensare a Nihan di aver trascorso la notte con Kemal, a cui invece dice di averle raccontato la verità in modo da evitare malintesi. Leyla si rivolge al signor Sahin per le sue ricerche e, oltre ai cognomi Acemzade e Sezin, chiede di inserire anche Kozcuoglu.

Assisteremo a un flashback in cui si vede Ozan intento a confessare alla sorella di aver ucciso una persona, e sia Galip che Emir garantiscono a Nihan che si occuperanno personalmente della questione. Nihan va sul luogo del delitto, dove ha un appuntamento con il padre, ma al suo posto giunge Kemal, fiducioso di scoprire finalmente il motivo per il quale Nihan l’ha lasciato a suo tempo per stare insieme a Emir. Tarik, pensando di andare a firmare il contratto con il proprietario, viene prelevato da uno scagnozzo di Tufan che investirà Onder….

Tarik scende dall’auto, sabotando il piano organizzato da Emir, e presta soccorso a Onder. Nihan si trova nel bosco insieme a Kemal. La donna approfitta ancora una volta del fatto che sono soli per provocare e stuzzicare il suo ex, ma arriva una chiamata di Emir che avverte la moglie del fatto che suo padre è in ospedale dopo un grave incidente. Onder, infatti, è stato investito ma, grazie al tempestivo intervento di Tarik, ha ricevuto cure immediate e potrebbe riprendersi in tempi brevi.

Tarik spiega alla polizia e al fratello di non aver assistito all’incidente, ma in realtà sta mentendo per proteggere Emir. Kemal, dopo aver accompagnato Nihan dal padre, viene aggredito da un uomo misterioso che riesce a scappare; essendo però riuscito a leggere il numero di targa della macchina con cui fugge, Kemal risale al nome del proprietario del veicolo. Seguici su Instagram.