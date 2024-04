Endless Love 10 aprile 2024, trama puntata: Kemal si aggiudica la villa, merito di…

Anticipazioni puntata Endless love di mercoledì 10 aprile 2024

Galip ammette i meriti di Kemal e gli sbagli di Emir, accusando il figlio di essere stato distratto da questioni di ordine personale invece di pensare al lavoro. Emir potrebbe però avere un piano per incastrare l'odiato Kemal. La proprietaria della casa contesa tra Emir e Kemal è in realtà un'amica d'infanzia di Leyla e quindi accetta l'offerta di Kemal. In questo modo Leyla si dimostra leale verso Kemal. Dopo gli ultimi accadimenti, la vita di Zeynep è ora piuttosto difficile, con Tarik che la tiene continuamente sotto controllo e che, per seguire i suoi spostamenti, la obbliga a mandare la sua posizione dal telefonino ogni due ore; nonostante ciò, Zeynep riesce egualmente a sfuggire per un po' al controllo, ma non riesce a evitare Ozan che – dopo averla chiamata diverse volte senza aver mai ottenuto risposta – su suggerimento di Emir decide di irrompere all'università per incontrarla live. Kemal sta traslocando nella villa vicina a quella in cui vivono Emir e Zeynep…