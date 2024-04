Endless love 19 aprile 2024: Kemal passa al contrattacco con Emir

Anticipazioni puntata Endless love di venerdì 19 aprile 2024

Tarik tenta invano di contattare Emir e decide di non accettare l’aiuto finanziario di Fehime, che vorrebbe regalargli i suoi braccialetti. Ozan telefona ancora a Zeynep, nonostante la ragazza lo avesse pregato di non contattarla più. Tarik, che ha captato una telefonata tra loro, mette in punizione la sorella e le dice che non potrà più uscire senza di lui. Kemal passa al contrattacco con Emir e decide di parlare direttamente con il padre di quest’ultimo, rivelandogli i tanti imbrogli del figlio. Emir continua intanto a proporre un aiuto a Tarik per l’apertura del nuovo negozio e alla fine Tarik accetta… Seguici su Instagram.