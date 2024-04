Endless Love, trama 27 aprile 2024: Asu rivela di amare Kemal

Anticipazioni puntata Endless love di sabato 27 aprile 2024

Nihan e la sua famiglia sono in ansia per la salute di Onder, dopo che l’uomo è stato investito. Onder in realtà è in fase di ripresa ma ritiene che non si sia trattato di un incidente: per lui, il conducente della macchina aveva intenzione di farlo fuori. Inoltre, sapendo della presenza di Tarik in auto con il conducente, i sospetti cadono su Emir. Nihan telefona a Emir e gli chiede del suo eventuale coinvolgimento nell’incidente di Onder, ma Emir nega tutto.

Asu frequenta sempre di più la famiglia di Kemal e si sente quasi come se facesse parte del nucleo; in effetti, Fehime e Huseyin sono ben disposti verso di lei e cercano di farla sentire a suo agio. Emir chiama Tarik per farlo entrare tra le sue persone di fiducia e offrirgli dunque un lavoro come suo assistente. Tarik reagisce in modo perplesso.

Asu svela a Hakki di amare Kemal e lui, nel corso di un pranzo in cui c’è anche Leyla, fa capire di essere d’accordo con la relazione tra i due visto che stima molto il ragazzo. Leyla, tuttavia, prende in disparte Kemal e lo convince a invitare Nihan a vedere un film al cinema. Vildan tenta di raccontare a Nihan la verità riguardo al suo passato, ma viene interrotta da Onder il quale crede che non sia il momento giusto per dire tutto alla figlia, visto che è già alquanto scossa a causa dell’incidente che ha coinvolto il padre.

A Nihan giunge una chiamata dal dipartimento di polizia in cui le annunciano che hanno preso l’uomo che ha investito Onder e che quest’ultimo si è dichiarato colpevole. Emir invita Zeynep sulla sua barca e i due si baciano ma, d’accordo con Emir, il capitano fotografa la scena. Quella stessa sera, Salih vede Zeynep e chiede alla ragazza se stia frequentando qualcuno, ma Zeynep dice di no e così Salih si insospettisce. Seguici su Instagram.