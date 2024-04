Endless Love anticipazioni: ci sarà un attentato, ecco chi verrà colpito!

Tentato omicidio nelle prossime puntate italiane di Endless Love ed il responsabile, ovviamente, sarà il cattivissimo Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Quest’ultimo deciderà infatti di porre fine alla vita del suocero Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık), colpevole di aver rovinato un suo piano per incastrare Kemal Soydere (Burak Özçivit)…

Endless Love, news: Emir e il piano per far finire Kemal in prigione

Tutto partirà nel momento in cui, con l’aiuto di un complice che avrà lautamente pagato, Emir riuscirà a far firmare a Kemal un contratto intestato ad una società inesistente per la sicurezza e l’appalto di un progetto. L’uomo sarà orgoglioso della macchinazione – perché dì lì a poco gli accertamenti del contratto innescheranno (a suo dire) l’arresto di Soydere – e dunque Emir parlerà in ufficio con Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) circa le prossime mosse da attuare, ma il dialogo verrà origliato di nascosto da Nihan (Neslihan Atagul), che metterà subito sull’avviso il suo ex fidanzato.

Potendo contare sul migliore amico Salih (Gökay Müftüoğlu), Kemal si metterà quindi subito alla ricerca dell’uomo che ha finto di essere il direttore dell’inesistente società. Nel mentre, pur senza nessun accordo con Kemal, Nihan frugherà tra le cose di Emir e farà una fotocopia del contratto per consegnarlo all’ex. La copia originale verrà poi rimessa a posto proprio da Önder, che eviterà così alla figlia di mettersi nuovamente a rischio. Peccato però che, proprio in quel momento, il Sezin Senior perderà uno dei gemelli ai suoi polsi e non se ne renderà conto…

Endless Love, trame: Emir costretto alle ferie!

Attenzione quindi al susseguirsi degli eventi: appena avrà rintracciato il falso direttore e Nihan gli avrà consegnato una copia del contratto, Kemal si recherà da Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen), il padre di Emir, e gli dirà, con le prove in mano, ciò che il figlio ha tentato di fare per incriminarlo. Furioso, Galip andrà subito da Emir in cerca di una spiegazione e gli dirà che, da quel momento in poi, può considerarsi in vacanza perché intende prendere nuovamente lui la gestione della società fino a data da destinarsi.

La decisione di Galip non piacerà affatto ad Emir, il quale troverà poi nella sua stanza il gemello perso da Önder. E, inutile dirlo, non impiegherà tanto tempo prima di capire che l’oggetto smarrito appartiene al suocero. Per questo deciderà di ucciderlo, utilizzando un escamotage per nuocere anche a Emir, ossia quello di coinvolgere Tarık (Rüzgar Aksoy), il fratello del suo nemico, nell’assassinio…

Endless Love, spoiler: il tentato omicidio di Önder

Per prima cosa, Emir consegnerà a Tarik un ingente assegno con il quale potrà aprire la sua barberia e affrancarsi dal padre Hüseyin (Orhan Güner). Nel giorno della scelta di un possibile locale da comprare per dare il via all’attività commerciale, Emir manderà un’auto, guidata da un suo complice, a prendere Tarik. Con tale vettura, eseguendo alla lettera il piano del suo capo, lo scagnozzo investirà poi il povero Önder all’uscita di un bar.

A quel punto, l’uomo di Emir cercherà di trattenere Tarik in auto, per renderlo a tutti gli effetti suo complice nell’attentato al Sezion Senior, ma il fratello di Kemal si farà prendere dai sensi di colpa ed alla fine uscirà dalla vettura, prestando il primo soccorso al padre di Nihan e chiamando un’ambulanza.

Un imprevisto che Emir non aveva preso minimamente in considerazione e che innescherà varie dinamiche nella dizi turca. In primis perché Önder riuscirà a cavarsela…