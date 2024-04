Endless love, anticipazioni dal 15 al 20 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da lunedì 15 a sabato 20 aprile 2024

Emir cerca di rintracciare la moglie, che ha però il telefono spento. Venuto a sapere grazie ad Asu che Nihan si era recata presso la fondazione “Figli del sole”, Emir raggiunge immediatamente la struttura. Qui scopre l’esistenza di una deviazione non ben segnalata, presso la quale si perdono diversi automobilisti diretti verso la strada principale.

Emir decide di ripercorrere lo stesso cammino seguito da Nihan, fino a trovare la baita abbandonata in cui, poche ore prima, si sono rifugiati la moglie e Kemal. Emir rimprovera Ozan per avere esagerato, dando fuoco alla barca di Salih, ma allo stesso tempo si complimenta: dal suo punto di vista, finalmente il ragazzo ha agito per ottenere ciò che desidera. Nihan sorprende i due a confabulare e, preoccupata, percepisce la manipolazione di suo marito nei confronti del fratello. I suoi sospetti si consolidano quando Ozan cerca di nasconderle una bruciatura sul palmo della mano. Più tardi, quando incontra Salih, Nihan viene a sapere dell’incendio e ricollega i fatti: l’autore del rogo è Ozan. Indignata, lo prega di lasciar stare Zeynep e di non farsi manipolare da Emir.

Salih cerca di convincere il suo migliore amico a dimenticare Nihan, è convinto che non sia sincera, ma Kemal sente che la donna non mente: la sua amata ha sposato Emir sotto costrizione. Onder e Vildan ricevono un atto giudiziario con la controffensiva di Leyla: la donna pretende di far valere il suo diritto a rilevare una quota della società della sorella. Banu rivela ad Emir di essere incinta, ma lui la costringe, minacciandola, ad abortire. Zeynep e Salih si incontrano, lei lo rimprovera per aver deciso di chiedere la sua mano senza consultarla, lui l’implora di essere dolce: sta soffrendo troppo per la perdita della barca. Ozan non demorde e continua ad ossessionare Zeynep, che lo rifiuta. Kemal minaccia Onder di rivelare i segreti del suo passato se non rinuncerà alla causa contro Leyla intentata insieme a Vildan. Onder cerca allora di convincere sua moglie, pur di proteggere i loro figli. Ma Vildan è determinatissima a procedere.

Nihan sospetta che Emir abbia chiesto a Ozan di incendiare la barca e rivela i suoi sospetti a Kemal. L’uomo intanto firma i documenti redatti dalla società di consulenza di Rashid. Poco dopo, però, Nihan, che ha ascoltato una telefonata di Emir, gli rivela che è caduto in una trappola. Kemal scoprirà che la società di consulenza di Rashid è fittizia; quindi, lui rischia l’arresto per aver firmato dei documenti illegali. Con l’aiuto di Salih, rintraccia Rashid e lo costringe a rivelargli per filo e per segno come lui ed Emir lo abbiano incastrato. Nihan intanto riesce a trovare i documenti che intrappolerebbero Kemal e a fotocopiarli di nascosto. Banu, dopo aver chiesto a Nihan di lasciare Emir perché l’uomo possa avere una relazione con lei, viene costretta dallo stesso Emir ad abortire.

Tarik cerca di contattare Emir, senza successo, e rifiuta l’aiuto economico di Fehime, che vorrebbe donargli i suoi braccialetti. Ozan continua a telefonare a Zeynep, nonostante le richieste della ragazza di non contattarla più. Tarik, dopo aver ascoltato una telefonata tra loro, decide di mettere in punizione sua sorella, alla quale non sarà più permesso uscire di casa senza di lui. Kemal decide di contrattaccare Emir e di parlare direttamente con il padre di quest’ultimo, svelando i numerosi imbrogli del figlio. Nel frattempo, Emir continua a proporre un aiuto a Tarik per l’apertura del nuovo negozio e alla fine Tarik accetta.

L’astuto Emir approfitta della situazione per avvicinare anche Zeynep. Kemal vuole sapere da Nihan il motivo per cui ha accettato di sposare Emir, mentre Leyla viene affrontata dalla sorella che, ricattandola, le offre di lasciarle la casa in cambio delle quote dell’azienda.

Kemal mette alle strette Nihan e riesce a sapere che la ragazza è stata costretta a sposare Emir per proteggere il fratello Ozan, ma Nihan non si lascia scappare nessuna ulteriore informazione e, anzi, chiede a Kemal di non farle ulteriori domande perché altrimenti la costringerebbe a mentirgli. Kemal, stimolato e preoccupato da queste nuove informazioni, organizza subito un incontro con i suoi amici Salih e Vildan per condividere la notizia e riflettere insieme sulla strategia migliore da mettere in atto. Nihan, intanto, si incontra con Banu in quanto entrambe hanno ricevuto delle foto riguardanti la sera dell’omicidio di cui e’ stato accusato Ozan. Queste foto Nihan le mostra anche a Onder il quale le dice molto chiaramente che lui e Vildan sapevano che la sera dell’omicidio era presente anche un’altra ragazza che, si presume, essere stata pagata da Emir per non parlare di quello che era successo e poi allontanata.