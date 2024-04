Endless Love, anticipazioni dall’8 al 13 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da lunedì 8 a sabato 13 aprile 2024

Asu va a trovare Nihan nel suo studio per offrirle un nuovo progetto, dicendole che sarà l’occasione per diventare amiche e che la tensione tra loro forse è dovuta al suo rapporto con Kemal. Tarik, dopo l’ennesima discussione con il padre, decide di seguire il suggerimento di Emir: cercherà un finanziatore per aprire un salone di barbiere finalmente suo. Sarà proprio Emir a finanziarlo per legarlo sempre più a sé con l’obiettivo di trasformarlo in un’arma contro Kemal.

Leyla consiglia a Kemal di dimenticare l’amore per Nihan e gli attriti con Emir, ma Kemal non le dà ascolto ed è intenzionato a proteggere quello che gli è più caro dagli attacchi di Emir. Zeynep non è più in punizione e può uscire di casa per recarsi al tirocinio all’asilo. Qui scopre che Emir ha fatto una donazione a suo nome per i lavori di ristrutturazione del parco giochi dell’asilo. Zeynep è sorpresa ma, poco dopo, Nihan la avverte di stare lontana da Emir poiché l’uomo nutre sospetti sulla vecchia relazione tra lei e Kemal. Salih scopre che Ozan corteggia Zeynep e, convinto che la ragazza sia attratta da uno stile di vita più agiato, decide di porre fine alla relazione in maniera definitiva. In merito alla questione, Kemal va da Nihan e le dice che Ozan deve stare alla larga da Zeynep. Nel frattempo, al cantiere della Kozcuoglu Construction, il crollo di un’impalcatura causa il ferimento di alcuni operai ma, grazie all’intervento tempestivo di Kemal, vengono evitate situazioni peggiori.

Galip riconosce i meriti di Kemal e gli errori di Emir, accusando il figlio di essere distratto da questioni personali piuttosto che pensare al lavoro. Emir, però, sembra avere un piano per incastrare Kemal. Infine, la proprietaria della casa contesa tra Emir e Kemal si rivela essere un’amica d’infanzia di Leyla e accetta l’offerta di quest’ultimo. Leyla si dimostra così leale nei confronti di Kemal. Dopo gli ultimi eventi, la vita di Zeynep è diventata più difficile, il fratello Tarik la tiene sotto stretto controllo e per monitorare i suoi spostamenti la obbliga a inviare la sua posizione dal cellulare ogni due ore; nonostante questo, Zeynep riesce comunque a sfuggire se pur brevemente al controllo, ma non riesce a sfuggire a Ozan che dopo averle telefonato più volte senza aver mai avuto risposta, su imbeccata di Emir decide di presentarsi all’università per incontrarla di persona. Kemal sta traslocando nella villa accanto a quella in cui vivono Emir e Zeynep.

Nihan, in subbuglio perché Kemal ha traslocato nella villa accanto a quella in cui vivono Emir e Zeynep, gli dichiara ancora una volta il suo amore. Emir, dopo aver appreso la notizia, decide di interrompere immediatamente i rapporti con l’azienda di Kemal con l’intenzione di rispedirlo a lavorare nelle miniere.

Salih mette da parte il suo orgoglio e si riavvicina a Zeynep. Quando la ragazza lo va a cercare sulla sua barca per scusarsi, lui sembra volerla perdonare e riallacciare i rapporti. Kemal chiede agli esponenti delle maggiori aziende del settore di firmare un accordo col quale si impegnano a non entrare in affari con Emir, in caso quest’ultimo decidesse di annullare il contratto con la NYZ. Emir, che ha proprio questa intenzione, si trova così boicottato dagli industriali, che hanno firmato l’accordo. Galip, quando viene a sapere della decisione sconsiderata del figlio di sciogliere la società con Kemal, va su tutte le furie e cerca di far ragionare Emir, spiegandogli che il rancore e la gelosia finiranno per distruggerlo. Inoltre, Emir ha intercettato un pacchetto inviato dal misterioso ricattatore, ma Galip se ne è accorto, è sempre più convinto che il figlio sia davvero tenuto sotto ricatto e con la complicità di un impiegato di banca, cerca di scoprire le sue mosse.

Nihan chiede a Leyla di mettere in guardia Kemal, perché sa che Emir li tiene sotto controllo. Poi la pittrice inizia il lavoro al nuovo murale con alcuni bambini e qui la raggiunge prima Asu, che si finge sua amica, poi Serap, che le propone di collaborare con la Fondazione, infine Fehime che passava di lì per caso. Tra le due donne lo scontro è inevitabile e Nihan ne esce molto turbata. Kemal è costretto a rivelare ad Asu la verità sul suo passato con Nihan, perché la donna ha ormai capito la situazione, dopo aver scoperto che Kemal ha comprato una casa proprio vicino alla sua vecchia fiamma. Onder prega l’avvocato Nezut di aiutare Leyla, ma la donna sembra restia ad accettare il suo appoggio. Selih riesce finalmente a confessare a Kemal il suo amore per Zeynep e ottiene la benedizione del suo grande amico.

Kemal invita sua sorella Zeynep al ristorante e, a sua insaputa, invita anche Salih. L’amico di vecchia data è pazzo di gioia e confessa alla ragazza di aver raccontato del loro fidanzamento a Kemal, il quale si dimostra molto felice della notizia, a differenza di Zeynep. Emir fa compagnia alla madre che si trova in stato vegetativo e le promette che, contrariamente all’atteggiamento distaccato di Galip nei confronti della moglie, lui non si comporterà come suo padre con Nihan. Banu organizza una cena per dire a Emir che aspetta un figlio. Con la complicità di Leyla, Kemal organizza un incontro con Nihan presso la Fondazione di Serap. I due vanno via insieme, ma dopo che la loro macchina finisce in un fosso, sono costretti a proseguire a piedi, in cerca di aiuto, visto che i telefoni non prendono. Nihan fa capire a Kemal che Emir rappresenta una minaccia sia per lui che per la sua famiglia. Per poter vedere di nascosto Kemal, Nihan mente e dice a sua madre di essere allo studio.

Ritrovatisi con la macchina in panne, Nihan e Kemal trovano rifugio in una piccola baita, apparentemente abbandonata da lungo tempo. Nihan sembra voler tentare un riavvicinamento nei confronti dell'ex fidanzato, anche se afferma di non voler assolutamente tradire il marito. Kemal pone un freno alla donna perché, anche se è evidente che anche lui provi dei forti sentimenti per Nihan, la situazione fa soffrire troppo entrambi. Emir, nel frattempo, cerca di rintracciare la moglie, che ha però il telefono spento.