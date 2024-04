Endless Love anticipazioni: Emir si avvicina a Zeynep e la bacia ma…

Nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love, le losche manovre di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) coinvolgeranno sempre di più anche la giovane Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), la sorella di Kemal (Burak Özçivit). Il darkman della dizi turca darà infatti il via ad un vero e proprio gioco si seduzione con la ragazza, la quale cascherà completamente nella sua rete di inganni. Imbrogli che però non passeranno inosservati a Nihan Sezin (Neslihan Atagül).

Endless Love, news: Emir si avvicina a Zeynep

Pur cosciente del fatto che il cognato Ozan Sezin (Barış Alpaykut) ha messo gli occhi su di lei, Emir non esiterà infatti ad avvicinarsi a Zeynep pur di fare un dispetto a Kemal. Al fine di fare breccia nel cuore della Soydere, Kozcuoğlu porterà la sua “preda” in elicottero al concerto di un famoso cantante, tra l’altro suo grande idolo, e le dirà che da quel momento deve fidarsi di lui, facendole tra l’altro pensare che il suo matrimonio con Nihan non va più tanto bene, ragione per cui presto ricorrerà ad una separazione.

Un corteggiamento, quello da parte di Emir, a cui Zeynep non si opporrà minimamente, tant’è che comunicherà ai suoi genitori che non intende più sposare Salih (Gökay Müftüoğlu) nonostante i preparativi del fidanzamento ufficiale ormai avviati.

Endless Love, spoiler: Emir bacia Zeynep ma…

Dopo ciò, Zeynep accetterà un nuovo appuntamento con Emir, che stavolta si svolgerà su un lussuoso yatch. Grazie al suo fascino, Kozcuoğlu riuscirà ad abbattere tutte le paure della Soydere e le darà un bacio sulle labbra. Un gesto che si rivelerà parte integrante di un oscuro piano, dato che il comandante dell’imbarcazione si preoccuperà di immortalare in una fotografia il momento “intimo”, come da accordi presi con Emir.

Fatto sta che, ormai caduta completamente nella trappola del cattivone, Zeynep lascerà per l’ennesima volta Salih, spezzandogli il cuore, e si convincerà del fatto che prima o poi potrà stare con Emir alla luce del sole. Non a caso, cercherà di chiamarlo al telefono più volte nel corso delle varie giornate. E una sua telefonata non passerà inosservata a Nihan, che capirà subito cosa sta succedendo tra il marito e la sorella di Kemal…

Endless Love, trame: Nihan cerca di mettere in guardia Zeynep

Presa dal timore che Emir stia usando Zeynep soltanto per colpire Kemal, come effettivamente sarà, Nihan contatterà la ragazza per metterla in guardia sul conto del marito, ma la giovane Soydere negherà ogni ipotetico coinvolgimento con Emir e sottolineerà che, nel caso, saprebbe come badare a se stessa, visto che non è più una ragazzina.

Non convinta, Nihan seguirà poi di nascosto Zeynep e la vedrà proprio mentre starà salendo nella macchina di Emir. A quel punto, i sospetti della nostra protagonista diventeranno delle vere e proprie certezze e così, quella sera stessa, lei tenterà di parlare con Emir per impedirgli di fare del male a Zeynep. Tutto ciò però sarà del tutto inutile… Seguici su Instagram.