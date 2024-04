Endless Love anticipazioni: Zeynep si fa sposare da Ozan, ma il motivo è inquietante!

Uno spietato piano caratterizzerà le puntate italiane di Endless Love in onda tra qualche settimana. Per colpire Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), colpevole di averla sedotta e abbandonata soltanto per fare un torto al fratello Kemal (Burak Özçivit), l’arrivista Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) non esiterà a riavvicinarsi all’ingenuo Ozan (Barış Alpaykut) ed arriverà addirittura a sposarlo pur di entrare a far parte della famiglia Sezin. Un evento che sconvolgerà la vita di tutti i protagonisti della dizi turca…

Endless Love, news: Emir va a letto con Zeynep e la “scarica”

La faccenda si accenderà quando, al termine di un serrato corteggiamento durante il quale si sarà dichiarato innamorato, Emir andrà a letto con Zeynep. A quel punto, l’imprenditore mostrerà il suo vero volto e farà presente alla Soydere di averla soltanto presa in giro, sottolineando di averlo fatto soltanto per dispetto a Kemal e precisando che non avrebbe certamente potuto provare interesse per una donna insignificante e arrivista come lei.

Sbattuta fuori mezza n*da dalla camera d’albergo e con dei soldi che Emir le farà ricevere da alcuni dipendenti dello stesso, Zeynep troverà inizialmente conforto in Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) che, scoperto tutto quanto, la spronerà a non parlare della questione con Kemal per evitare di scatenare un putiferio. Tuttavia, anche se seguirà il consiglio di Asu, in Zeynep incomincerà a nascere un pericoloso desiderio di vendetta che, purtroppo, coinvolgerà Ozan.

Endless Love, spoiler: Zeynep si fa sposare da Ozan

Zeynep si riavvicinerà infatti a Ozan e, dopo un finto tentativo di suicidio operato soltanto per attirare la sua attenzione, gli farà credere che lo ama e lo inviterà a corrispondere i suoi sentimenti con un segno eclatante. Completamente accecato dall’amore, Ozan si farà dunque letteralmente manipolare da Zeynep e arriverà a prendere la clamorosa decisione di sposarla, nonostante i vari inviti di Emir e della sorella Nihan (Neslihan Atagül) a lasciare perdere la ragazza.

Comunque sia, Zeynep continuerà a utilizzare il suo ascendente su Ozan, che fingerà di voler lasciare quando Emir la ricatterà con una foto del loro bacio in barca minacciando di rivelare tutta la verità su di loro a Kemal. Dopo aver chiesto un po’ di tempo a Kozcuoğlu, asserendo che vuole essere lei a parlare al fratello della loro tresca, Zeynep farà presente a Ozan che non può stare con un uomo poco coraggioso e gli dirà che spetta a lui riconquistarla. E così, due giorni dopo, il giovane Sezin la porterà con sé al municipio e la farà diventare sua moglie!

Endless Love, trame: le reazioni al matrimonio di Zeynep e Ozan

E così, dopo aver fatto perdere le sue tracce per una notte intera, Ozan si presenterà a casa dei genitori Önder (Kürşat Alnıaçık) e Vildan (Neşe Baykent) per comunicare loro che ha sposato Zeynep, stupendo anche Emir e Nihan. Una notizia che farà andare su tutte le furie Vildan, che strapperà il libretto nuziale dei ragazzi, esigendo inutilmente il divorzio, e tenterà di cacciare Zeynep dalla villa.

Tale shock, nel giro di poco tempo, si estenderà anche alla famiglia Soydere, con Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar) costretti a ripudiare la loro unica figlia per ciò che ha fatto. Il tutto mentre Zeynep farà presente a Ozan che vuole vivere con lui a casa Sezin, ossia sotto lo stesso tetto di Emir. Insomma, almeno per ora, la vendetta andrà avanti senza alcun tipo di intoppo…