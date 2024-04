Il paradiso delle signore, trama 10 aprile 2024: Maria comunica alla famiglia la sua decisione

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 10 aprile 2024

Umberto (Roberto Farnesi) continua a tenere sotto controllo Matteo (Danilo D’Agostino) per evitare che il giovane possa scappare. Flora (Lucrezia Massari) non riceve il giusto supporto lavorativo da Umberto e questo causa nuove sofferenze nella stilista della Galleria Milano Moda. Maria (Chiara Russo) comunica alla famiglia la sua decisione di lasciare Vito (Elia Tedesco) per sempre e Ciro (Massimo Cagnina) non reagisce bene alla notizia. Alfredo (Gabriele Anagni) viene messo all’angolo da Rota e costretto quindi a firmare l’accordo per salvare la carriera di Clara (Elvira Camarrone). La venere tuttavia sconvolge i piani di Alfredo salvando l’amico e il suo allenatore con una mossa spiazzante. Seguici su Instagram.