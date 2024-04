Il paradiso delle signore 8, trama 11 aprile 2024: Vittorio e Marta, accade qualcosa di “non calcolato”

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di giovedì 11 aprile 2024

Matteo (Danilo D'Agostino) vorrebbe partire subito con Maria (Chiara Russo) per Parigi ma non sa di essere spiato da Malvezzi per conto di Umberto (Roberto Farnesi). Colpo di scena da parte di Crespi (Emanuele Turetta) che, dispiaciuto per quanto successo tra Alfredo (Gabriele Anagni) e Rota, cerca di rimediare fornendogli un documento che potrebbe aiutare Clara (Elvira Camarrone) per essere riammessa alla gare. Matilde (Chiara Baschetti) infine si trova fuori Milano per lavoro e Vittorio (Alessandro Tersigni) si ritrova casualmente con Marta (Gloria Radulescu) e accade qualcosa che entrambi non avevano calcolato.