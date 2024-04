Il paradiso delle signore 8, trama 15 aprile 2024: Tancredi spiffera tutto a Matilde!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di lunedì 15 aprile 2024

Matteo (Danilo D’Agostino) è finito in carcere e Marcello (Pietro Masotti) ritorna di fretta dalla Germania per aiutare il fratello. Umberto (Roberto Farnesi), non contento del suo operato, ha ben pensato di ricattare anche la madre di Portelli. Armando (Pietro Genuardi) inizia a comprendere il legame – oltre all’amicizia – di Clara (Elvira Camarrone) verso Alfredo (Gabriele Anagni), mentre quest’ultimo è sempre più disturbato dalla presenza di Crespi (Emanuele Turetta) sia nella sua vita privata e ora in quella lavorativa.

Salvatore (Emanuel Caserio), durante una serata nella sua Caffetteria, propone a Elvira (Clara Danese) di cantare. La venere tuttavia si rifiuta perchè Tullio è contrario a certe frivolezze. Tancredi (Flavio Parenti) infine rivela a Matilde (Chiara Baschetti) del bacio tra Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) e, per ovvie ragioni, la donna decide di affrontare Conti. Seguici su Instagram.