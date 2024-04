Il paradiso delle signore, trama 17 aprile 2024: Vito capisce che Maria ama Matteo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 17 aprile 2024

Matteo (Danilo D’Agostino) riesce finalmente a vedere Marcello (Pietro Masotti) in carcere. Marta (Gloria Radulescu) incrocia Matilde (Chiara Baschetti) e le parla a cuore aperto del suo ultimo incontro con Vittorio (Alessandro Tersigni), dopo ciò decide di prendersi qualche giorno fuori da Milano per cambiare aria e voltare pagina. Elvira (Clara Danese) non tollera più le ristrettezze imposte da Tullio e inizia a farsi valere. Vito (Elia Tedesco) capisce che Maria (Chiara Russo) è innamorata di Matteo e chiede spiegazioni a riguardo. Matilde infine comprende le vere intenzioni di Tancredi (Flavio Parenti) sull’avvicinarla per riconquistarla. Vittorio invece non si da pace e soffre molto per la mancanza di Matilde… Seguici su Instagram.