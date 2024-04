Il paradiso delle signore 8, trama 22 aprile 2024: brutta sorpresa per Tancredi

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di lunedì 22 aprile 2024

Matteo (Danilo D’Agostino) può finalmente uscire di prigione visto che le accuse nei suoi confronti sono state ritirate. Il giovane Portelli può riabbracciare Maria (Chiara Russo), proponendole di partire per Parigi e ricominciare insieme una nuova vita. Elvira (Clara Danese) fa pace con Salvatore (Emanuel Caserio) ma Tullio rilancia la sua di pace con un anello di fidanzamento, al quale Elvira reagisce in maniera inaspettata.

L'affare con Hofer ha creato molti e nuovi problemi e proprio per questo Marcello (Pietro Masotti) rassegna le dimissioni da amministratore del patrimonio di Adelaide (Vanessa Gravina). Tancredi (Flavio Parenti) prosegue con i suoi piani machiavellici per riconquistare Matilde (Chiara Baschetti). Nel momento in cui decide di farsi avanti, Tancredi riceve una dolente sorpresa.