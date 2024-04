Il paradiso delle signore 8, trama 23 Aprile 2024: Tancredi cova vendetta

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di martedì 23 aprile 2024

Marcello (Pietro Masotti) purtroppo deve comunicare a Vittorio (Alessandro Tersigni) che non gestisce più le quote del Paradiso di proprietà di Adelaide (Vanessa Gravina). Ciro (Massimo Cagnina) si oppone alla decisione di Maria (Chiara Russo) e Matteo (Danilo D’Agostino) di partire insieme per Parigi. Elvira (Clara Danese) litiga con suo padre a causa della fine della relazione con Tullio e Salvo (Emanuel Caserio) lo scopre proprio nel momento della lite. Tancredi (Flavio Parenti) non tollera la pace fatta tra Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio e cova vendetta. Conti propone alla Frigerio di cercare casa insieme, mentre Matteo organizza una sorpresa a Maria per chiederle qualcosa che lei nemmeno immagina. Seguici su Instagram.