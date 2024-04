Il paradiso delle signore 8, trama 26 aprile 2024: Vito decide di dire addio a Maria

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di venerdì 26 aprile 2024

Marcello (Pietro Masotti) chiede aiuto a Flora (Lucrezia Massari) per poter smascherare Umberto (Roberto Farnesi), certo del fatto che sia stato lui a provocare questo danno economico. Flora infatti trova una prova che potrebbe compromettere Guarnieri. Vito (Elia Tedesco) viene a sapere del fidanzamento tra Maria (Chiara Russo) e Matteo (Danilo D’Agostino) e decide di dire addio alla sua ex fidanzata una volta per sempre.

Ciro (Massimo Cagnina) capisce e soprattutto comprende l’amore di Maria verso Matteo e accetta le decisioni riguardanti il loro futuro a Parigi. Elvira (Clara Danese) litiga nuovamente con suo padre. Matilde (Chiara Baschetti) comunica a Tancredi (Flavio Parenti) la sua volontà nell’andare a vivere con Vittorio (Alessandro Tersigni). Il Sant’Erasmo fa buon viso a cattivo gioco, in realtà pensa a come rovinare la loro relazione. Salvatore (Emanuel Caserio) finalmente si fa avanti e trova tutto il coraggio per dichiarare il suo amore ad Elvira. Seguici su Instagram.