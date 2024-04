Il paradiso delle signore 8, trama 9 aprile 2024: Maria sta per parlare con Vito

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di martedì 9 aprile 2024

Tancredi (Flavio Parenti) si insinua nella vita di Matilde (Chiara Baschetti) con l'intento di riconquistarla. Lei invece, ignara, accetta il suo aiuto per la realizzazione del progetto di suo padre. Alfredo (Gabriele Anagni) è stato ricattato da Alcide Rota, un amico di Crespi (Emanuele Turetta), riguardo al brevetto del cambio ed è costretto a prendere una decisione sul suo futuro e su quello di Clara (Elvira Camarrone). Vittorio (Alessandro Tersigni) non riesce a non pensare a Marta (Gloria Radulescu). Maria (Chiara Russo) dà un appuntamento a Vito (Elia Tedesco) per dirgli cosa ha deciso riguardo alla loro storia d'amore.