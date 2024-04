Il paradiso delle signore 8: anticipazioni finale (dal 29 aprile al 3 maggio 2024)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio 2024

Adelaide ha deciso a chi affiderà la gestione del suo patrimonio. Roberto e Vittorio affidano ad Agata un compito molto importante per il prossimo numero del Paradiso Market. Vittorio e Matilde fanno progetti per il futuro. Tancredi progetta la sua vendetta. Irene prende una decisione che riguarda la proposta di Crespi. Flora ha delle prove in mano che possono aiutare Marcello a smascherare Umberto.

Tancredi è pronto a mettere in atto il suo piano di vendetta. Adelaide sta per nominare ufficialmente Umberto amministratore del suo patrimonio personale, ma accade qualcosa che cambia le carte in tavola. Flora si prende una pausa da Umberto. Maria si appresta a partire per Parigi e lascia il testimone a Botteri. Alfredo prende una decisione drastica riguardo alla sua storia con Irene.

È il giorno della partenza per Parigi di Maria e Matteo che, commossi, salutano i loro cari. Adelaide è intenzionata a smascherare Umberto davanti a tutta la famiglia, ma qualcosa la frena. Irene dà appuntamento a Crespi, si vedranno in Inghilterra in estate. Clara incoraggia Alfredo a farsi forza. Vittorio riceve la visita del commissario Maresca che deve arrestare Matilde.

Vittorio convoca Roberto e Marcello per parlare di una cosa importante. Flora ha preso una decisione importante riguardo a Umberto e al suo futuro. Elvira e Salvo sono innamorati più che mai e lei non vuole più nascondere la sua relazione ai genitori. Matilde si presenta al Paradiso per parlare con Vittorio, ma proprio in quel momento arriva il commissario Maresca per arrestarla.

Vi ricordiamo che Il paradiso delle signore non andrà in onda mercoledì 1° maggio.