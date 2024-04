Il paradiso delle signore 8 avrà il finale più aperto di sempre?

Siamo agli sgoccioli dell’ottava stagione del Paradiso delle Signore in versione daily: siete curiosi di sapere cosa accadrà ai nostri beniamini? Ecco una carrellata di possibili finali!

Dopo aver trovato delle prove che smascherano Umberto (Roberto Farnesi), Flora (Lucrezia Massari) deciderà di prendersi una pausa dal compagno mentre Adelaide (Vanessa Gravina) – convinta di affidare l’amministrazione del suo patrimonio al cognato – cambierà repentinamente idea. Sarà la volta buona di un’alleanza tra le due donne rivali in amore per fare giustizia? Ciò che sappiamo è che la contessa non vedrà l’ora di organizzare una bella cenetta di famiglia per mettere sul vassoio la testa del commendatore, sua croce e delizia: ci riuscirà?

Alfredo (Gabriele Anagni), stanco delle ambizioni della fidanzata (Francesca Del Fa), prenderà una decisione drastica sulla loro relazione e la lascerà; Irene per tutta risposta prenoterà un volo direzione Big Ben e con Crespi (Emanuele Turetta) si vedranno sulle lancette a mezzanotte del primo agosto diretti all’isola che non c’è. E Clara (Elvira Camarrone)? Non ci è dato sapere, ma evidentemente stiamo per scoprirlo…

Non conosciamo la fine della vita sentimentale di Marcello (Pietro Masotti) ma, oltre a giocare ai piccoli detective watussi insieme a Flora, sarà un utile consigliere di Vittorio (Alessandro Tersigni) insieme a Roberto (Filippo Scarafia), che nel frattempo avrà un importante compito da affidare ad Agata (Silvia Bruno): anche lei troverà il suo posto nell’Olimpo degli artisti grazie al suo Pigmalione?

Infine, il capitano della nave sembrerà affondare come il Titanic insieme alla sua bella: pare infatti che, mentre Vittorio e Matilde (Chiara Baschetti) progetteranno il loro futuro, Tancredi (Flavio Parenti) rancoroso e vendicativo progetterà il futuro della moglie… in carcere! Riusciranno i nostri eroi a sfuggire al loro triste destino? Non perdete l’episodio finale di venerdì: chissà che non ci sia qualche sorpresa… Seguici su Instagram.