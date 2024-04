Il paradiso delle signore 8: chi sceglie Vittorio? | Anticipazioni

Le carte sembrano rimescolarsi ancora una volta a Il paradiso delle signore nel quadrangolo Vittorio (Alessandro Tersigni), Marta (Gloria Radulescu), Tancredi (Flavio Parenti) e Matilde (Chiara Baschetti): dopo il bacio tra i due ex coniugi, Conti è confuso e la piccola Guarnieri ha ricominciato a sognare. Insomma, le cose sembrerebbero quasi far tornare la ex coppia sui loro passi, ma sarà davvero così?

Difficile prevedere cosa accadrà, certo è che ci sono mille motivi diversi per pensare il contrario: Tancredi rivelerà a Matilde del bacio tra Vittorio e Marta e lei affronterà il compagno. Sì prevedono fulmini e saette!

Inquieta e incapace di tenere tutto per sé, la Frigerio confiderà a Flora il tradimento di Vittorio, mentre il conte di Sant’Erasmo, approfittando del momento di fragilità della moglie, troverà delle scuse per starle sempre più vicino.

Nel frattempo, Conti prenderà una decisione e sarà pronto a comunicarla all’ex moglie. Chi avrà scelto Vittorio? Facile intuirlo dal fatto che Marta incrocerà Matilde e le parlerà del suo ultimo incontro col marito; poi deciderà di allontanarsi qualche giorno da Milano per voltare pagina. Conti ha scelto la sua rivale sul lavoro e ha tutta l’intenzione di non rinunciare a lei.

Contemporaneamente, Matilde intuirà che Tancredi starà facendo di tutto per riconquistarla, mentre Vittorio soffrirà immensamente la sua mancanza e avrà in mente qualcosa per riconquistarla; per farlo chiederà aiuto a Flora (Lucrezia Massari). Riuscirà Conti a riprendersi la donna di cui è realmente innamorato? Seguici su Instagram.