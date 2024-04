Il paradiso delle signore 8: Elvira si ribella a Tullio, ecco perché | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, nonostante siano ancora insieme, è da qualche tempo che Elvira (Clara Danese) inizia a rendersi conto del comportamento spesso sbagliato di Tullio (Nathan Macchioni) nei suoi confronti e, se prima era sicura che l’atteggiamento critico e autoritario del fidanzato servisse a migliorarla, ultimamente ne dubita e anzi si sente umiliata da lui.

Dall’altro lato, Salvo (Emanuel Caserio) dopo la gara di ballo cercherà di cavalcare l’onda dell’entusiasmo per la sintonia ritrovata con la ragazza di cui è innamorato e le proporrà di cantare ad una delle serate del Caffè Amato. Come la prenderà Tullio?

È presto detto: vieterà a Elvira di cantare ma, colpo di scena, lei inizierà a tenergli testa; la Venere non accetterà più le imposizioni del fidanzato e inizierà finalmente a reagire. Cosa farà dunque? Elvira deciderà di aiutare Salvatore e si esibirà al Caffè Amato, ma, quando tutto sembrerà andare per il verso giusto, arriverà Tullio e succederà qualcosa di imprevisto: che sia il momento buono per una sana resa dei conti?

Salvo affronterà finalmente il suo rivale in amore davanti alla Venere tanto amata, che troverà il coraggio di ribellarsi al fidanzato ma discuterà anche con l'amico. Riusciranno Salvatore ed Elvira a capirsi o continueranno a percorrere strade diverse?