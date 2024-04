Il paradiso delle signore 8: Matteo e Maria vanno a Parigi? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, dopo il periodo buio che Matteo (Danilo D’Agostino) ha attraversato in carcere, arriverà finalmente la buona notizia: le accuse contro di lui saranno ritirate e lui potrà uscire di prigione. Non ci saranno più ostacoli dunque: finalmente il giovane riabbraccerà Maria (Chiara Russo) e le proporrà di partire con lui per Parigi.

I due, innamoratissimi, informeranno Ciro (Massimo Cagnina) della loro decisione di partire insieme per la città dell’amore, ma come reagirà questo padre, sicuramente di mentalità aperta per l’epoca storica, ma sempre e comunque ancorato a certi ideali? Naturalmente si opporrà!

Matteo però non si farà intimidire dalla reazione del “suocero” e organizzerà una sorpresa a Maria per chiederle qualcosa di inaspettato: “brillocco” in vista? La risposta è sì!

Il primo ad accorgersi della novità sarà l’ex della Puglisi, Vito (Elia Tedesco), che scoprirà del fidanzamento di Maria con Portelli e le dirà addio una volta per tutte. Nel frattempo, Ciro comprenderà che non può più opporsi alle decisioni della figlia e la lascerà libera di viversi la sua storia. Tutto è bene quel che finisce bene dunque? Ancora qualche puntata di pazienza e lo sapremo! Seguici su Instagram.