Il paradiso delle signore 8, trama 16 aprile 2024: Vittorio pensa di aver fatto chiarezza

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di martedì 16 aprile 2024

Matilde (Chiara Baschetti) si confida con Flora (Lucrezia Massari) e le parla del tradimento di Vittorio (Alessandro Tersigni). Tancredi (Flavio Parenti) coglie la palla al balzo per rimanere accanto a Matilde in questo momento di crisi con Conti (Alessandro Tersigni). Tullio non vuole in nessun modo che Elvira (Clara Danese) canti al Caffe Amato ma la giovane venere inizia a tenere testa al fidanzato despota.

Alfredo (Gabriele Anagni) e Irene (Francesca Del Fa) continuano a litigare sempre per colpa di Crespi (Emanuel Turetta) e il magazziniere decide di allenare Clara (Elvira Camarrone) per tutto il periodo estivo. Maria (Chiara Russo) vuole parlare con suo padre per confessargli del suo amore per Matteo (Danilo D'Agostino). Vittorio ha fatto chiarezza nel suo cuore ed è pronto ad affrontare Marta (Gloria Radulescu).