Il paradiso delle signore, trama 4 aprile 2024: Umberto ha una nuova arma di ricatto contro Matteo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di giovedì 4 aprile 2024

Alfredo (Gabriele Anagni) è mortificato per aver compromesso la carriera di Clara (Elvira Camarrone) e le chiede scusa per il gesto avventato. La ragazza tuttavia non è ancora pronta per perdonarlo e Irene (Francesca Del Fa) suggerisce ad Alfredo l’aiuto di Crespi (Emanuele Turetta) per risolvere la situazione.

Maria (Chiara Russo) parte per Parigi e a salutarla c’è Matteo (Danilo D’Agostino). Portelli viene spiato da un uomo assoldato da Umberto (Roberto Farnesi), riferendo quindi il legame sentimentale tra i due giovani. Questo sarà utile ad Umberto per un nuovo ricatto.

Tancredi (Flavio Parenti) continua a pianificare il riavvicinamento di Matilde (Chiara Baschetti). Marcello (Pietro Masotti) chiacchiera con Flora (Lucrezia Massari) e casualmente viene a sapere di argomenti che urtano la sua sensibilità e che finiscono per farlo litigare la sera stessa con Adelaide (Vanessa Gravina). Infine Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) sono sempre più vicini… Seguici su Instagram.