Il paradiso delle signore anticipazioni: Marcello è vicino alla verità?

A Il paradiso delle signore, dopo la truffa di Umberto (Roberto Farnesi) che ha utilizzato Matteo (Danilo D’Agostino) andando addirittura in carcere per danneggiare il fratello (Pietro Masotti) tramite l’affare con Hofer, e nonostante sia ancora all’oscuro di tutto, Marcello non vuole più mettere in pericolo i soldi della sua amata Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

Barbieri arriverà alla conclusione che è meglio rassegnare le dimissioni come amministratore del patrimonio di Adelaide e comunicherà a Vittorio (Alessandro Tersigni) che non gestirà più le quote del Paradiso della Contessa: niente più vestiti sulle navi da crociera e modellini di carta da costruire in vendita agli Autogrill, dunque.

Guarnieri si offrirà di amministrare il patrimonio di Adelaide sotto gli occhi di Flora (Lucrezia Massari), che sarà sempre più insospettita dall’atteggiamento del suo compagno.

Dopo una conversazione con Flora, Marcello inizierà a pensare che sia stato Umberto ad architettare la truffa in cui è rimasto coinvolto e chiederà aiuto proprio all'amica stilista per smascherare l'uomo. Lei troverà una prova che potrebbe essere decisiva: ci avviciniamo al momento della verità? Mancano pochissime puntate e lo sapremo!