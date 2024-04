Il paradiso delle signore anticipazioni: Maria lascia Vito!

Il viaggio di Maria (Chiara Russo) è stato illuminante (anche se faticoso) sul suo futuro lavorativo, ed è stato anche particolarmente chiarificatore sulla sua situazione sentimentale: non è più innamorata di Vito (Elia Tedesco), adesso il suo cuore appartiene a Matteo (Danilo D’Agostino). Cosa farà dunque la giovane stilista del Paradiso delle signore per mettere in chiaro la sua situazione sentimentale?

La Puglisi rientrerà da Parigi consapevole del suo amore per Portelli e con una decisione da prendere riguardo al suo avvenire professionale; quindi, se sul lato lavorativo sarà indecisa sul da farsi, dall’altro saprà perfettamente come agire e darà appuntamento al fidanzato per dirgli cosa ha deciso del loro futuro: lascerà Vito!

Maria parlerà poi alla sua famiglia della fine della relazione con Vito, ma Ciro (Massimo Cagnina) non la prenderà per niente bene…

Una volta risolta la situazione, Matteo chiederà a Maria di partire subito per Parigi, ma non saprà di essere spiato da Malvezzi, che riferirà tutto a Umberto (Roberto Farnesi): ce la faranno i due ragazzi a muoversi prima che il commendatore scopra il piano di Portelli?