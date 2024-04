La Promessa anticipazioni: Cruz fa una richiesta a Lorenzo, ecco quale

Il matrimonio combinato tra la nipote Martina de Lujan (Amparo Pinero) e il duca Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera), imparentato con la casata reale, darà più di un pensiero alla perfida Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la dark lady crederà che i cognati Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez) stiano mentendo circa le imminenti nozze e chiederà a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) di investigare meglio sulla faccenda…

La Promessa, news: matrimonio riparatore per Martina!

Appena arriveranno a La Promessa, senza il minimo preavviso, Fernando e Margarita scombussoleranno la vita della loro figlia Martina, apparentemente fino ad un punto di non ritorno. Oltre a rivelare a tutti quanti che Martina è fuggita da Madrid dopo essere stata beccata mentre baciava ad una festa Antonio, ormai ex promesso sposo di Beatriz Oltra (Julia Martinez), i due faranno infatti sapere che la loro erede ha finto per mesi di essere andata a Parigi per studiare, città dove invece ha mandato con la sua identità la cugina Leonor (Alicia Bercan).

Una situazione, quella di Martina, che apparirà ancora più disperata quando Margarita e Fernando comunicheranno alla ragazza che, in seguito al bacio, Antonio si è innamorato di lei, motivo per il quale presto ci sarà il matrimonio.

La Promessa, trame: Martina e Curro sempre più distanti

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: come facilmente prevedibile, la notizia del prossimo matrimonio di Martina sconvolgerà Curro (Xavi Lock), con cui la Lujan aveva iniziato una relazione prima dell’arrivo dei suoi genitori nella tenuta. Devastato dagli eventi, Curro inizierà infatti a ripensare al suo rapporto con Martina e temerà di essere stato preso in giro dal primo minuto, arrivando persino a valutare che la giovane sapesse già del suo compromesso matrimoniale con il rampollo Antonio de Carvajal y Cifuentes.

Per questo, al culmine di un litigio, Curro non sarà per nulla conciliante con Martina e le rinfaccerà di averlo soltanto usato, salvo pentirsene quando la sorella Jana (Ana Garcia) gli farà presente che la sua “ex” non è certamente una bugiarda e probabilmente Fernando e Margarita la stanno davvero costringendo a sposarsi per salvare la loro famiglia dai debiti che hanno contratto.

La Promessa, spoiler: Lorenzo indaga sul matrimonio di Martina e Antonio…

Il vortice di eventi di cui vi stiamo parlando coinvolgerà anche Cruz: da un lato la marchesa non opporrà resistenza di fronte all’ultimatum che i cognati hanno dato alla loro figlia, dall’altro consiglierà invece a Martina di lottare con le unghie e con i denti se non ama Antonio, come sostiene, e non vuole sposarlo.

Nel frattempo, la stessa Cruz chiederà inoltre a Lorenzo di muovere le sue conoscenze per capire se Margarita e Fernando abbiano preso davvero accordi con la famiglia Carvajal y Cifuentes oppure se le nozze sono soltanto una messinscena per costringere la nipote a tornare a Madrid.

Ipotesi, quella di Cruz, che Lorenzo risolverà ma non come la donna si aspettava: le voci del palazzo reale presenteranno infatti Antonio come perdutamente innamorato di Martina in seguito al loro bacio. Insomma, Margarita e Fernando non staranno mentendo. E ciò spingerà Cruz a “rivedere” il suo piano… Seguici su Instagram.