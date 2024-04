La promessa, anticipazioni dal 15 al 19 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 15 a venerdì 19 aprile 2024

Curro dice a Jana di essere molto contento di essere suo fratello ma non vuole comunicarlo a nessuno per non rischiare di perdere Martina. Mercedes sta lasciando la Promessa e si congratula con Cruz per Jana. Petra torna ad essere quella di sempre e riprende Candela e Lope per la cottura di un filetto per Cruz. Quest’ultima invita Jimena a farsi visitare dal dottor Ayala dicendo che ne va della continuazione del marchesato ma Jimena le dice di ricordarsi del suo titolo nobiliare.

Candela dice a Carlos di aver saputo che era lui a scrivere le lettere e gli propone di mantenere il segreto e di scriverle insieme a lei e a Simona. Jana e le sue colleghe consegnano il corredo a Pia. Jimena dice a Jana che dovrebbe trovarsi un marito benestante e mette in imbarazzo Manuel. C’è il brindisi per la chiusura delle questioni legate al testamento. Elisa dice che lascerà subito la Promessa, disgustata dal comportamento di Cruz e Lorenzo, e prima di andarsene bacia sulla bocca Alonso davanti a tutti.

Salvador reagisce male al tocco di Maria e lei si spaventa. Catalina capisce che Lorenzo ha teso loro una trappola con la clausola del contratto che gli permette di tenere una parte della Promessa e lei si sente in colpa per non aver saputo evitare lo sbaglio, ma sia Romulo che Simona la consolano dicendo che agli errori si può rimediare. Intanto Gregorio ha cambiato idea sul trasferirsi in una casetta della tenuta e propone a Pia di andarsene e cambiare completamente vita.

Cruz è molto infastidita dalle cure che Jana presta a Jimena, pensando che lei sia solo un’approfittatrice. Per questo Jana chiede a Manuel di intervenire e far capire alla Marchesa che lei sta solo facendo un favore a lui. Nel frattempo, Curro e Martina sono molto felici insieme e lui le organizza un picnic a sorpresa, grazie all’aiuto di Jana e di Lope, dove passano dei momenti di intimità insieme. Invece tra Salvador e Maria le cose non vanno bene… Seguici su Instagram.