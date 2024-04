La promessa, anticipazioni dal 22 al 26 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2024

Maria dice a Salvador di voler rimandare le nozze per via dei traumi subiti in guerra che lo hanno cambiato, e gli chiede di comunicarlo con lui al resto della servitù. Il picnic organizzato da Curro riesce alla perfezione e gli fa capire di provare sentimenti molto forti per Martina, così confida a Jana la sua felicità.

Jana è esasperata dal comportamento della marchesa e chiede a Manuel di parlarle, altrimenti smetterà di occuparsi di Jimena. Catalina avverte Alonso che nel contratto sottoscritto con Lorenzo riguardo al prestito c’è una clausola di restituzione del denaro in qualsiasi momento, pena la concessione di una parte de la Promessa.

Manuel parla con Cruz e, nonostante il suo disappunto, le chiede di lasciar stare Jana perché le sue cure stanno aiutando Jimena con la gravidanza. Jana torna nella sua vecchia casa e trova l’armadio che aveva lasciato aperto, stranamente chiuso… Seguici su Instagram.