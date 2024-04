La promessa, anticipazioni dall’8 al 12 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2024

Cruz rivela alla Baronessa di conoscere il suo segreto più terribile: il coinvolgimento nella morte del barone de Grazalema, il marito. Elisa affronta Lorenzo, il quale non nasconde di averlo rivelato lui, a Cruz.

Curro dà libero sfogo alla sua relazione con Martina, tanto che finisce per confessare i dubbi sulle sue origini. Martina gli chiede di non aver fretta.

Jana si trova davanti a Curro, ha bisogno di sapere cosa farà ora che conosce il suo passato. Manuel chiede a Jana di aiutare la suocera, la Duchessa di Infantes, per alleviare i dolori derivanti dalla lombalgia. Jana non può far altro che accettare, ma lo farà rifiutando la mancia che Mercedes vuole darle.

Maria Fernandez non riesce a riconciliare Lope e Salvador, così si rivolge a Teresa per vedere se ha maggior successo. Mauro sarà costretto a intervenire.

Simona e Candela iniziano ad approfittare delle lezioni con l'insegnante, dopo la loro riconciliazione. Intanto, Pia comincia a percepire qualcosa di sospetto…