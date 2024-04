La Promessa anticipazioni: Jimena fa a Manuel una richiesta difficile, ecco quale

Una richiesta improvvisa della moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada) stupirà Manuel de Lujan (Arturo Sancho) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Stanca dei continui litigi con la suocera Cruz Ezquerdo (Eva Martin) a causa della sua gravidanza, la donna vorrà infatti lasciare la tenuta per trasferirsi a Madrid. Ma come reagirà il “marchesino” di fronte alla richiesta della consorte?

La Promessa, news: Jimena e i continui litigi con Cruz

La tensioni tra le due donne si verranno a creare nel momento in cui Cruz proibirà a Jana Exposito (Ana Garces) di assistere Jimena, come invece Manuel le ha chiesto di fare per badare sia alle sue esigenze e sia a quelle del bambino che ha in grembo. Una richiesta alla quale seguirà un breve allontanamento dell’inserviente da La Promessa, che verrà mandata per alcuni giorni nella tenuta dei duchi de los Infantes, ossia i genitori di Jimena.

Quest’ultima andrà dunque su tutte le furie appena scoprirà ciò che la suocera ha fatto e, anche se non vorrà saperne di rinunciare alle cure di Jana, accetterà di vedere un medico, proprio come Cruz le ha chiesto, a patto che sia lei a sceglierlo. Condizione che Manuel accetterà fino ad un certo punto…

La Promessa, trame: arriva il dottor Abel Bueno

Il giovane Lujan penserà infatti di assumere il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), un vecchio amico conosciuto ai tempi dell’università. Oltre ad instaurare un rapporto conflittuale con Jana, appena ritornata dalla residenza degli Infantes, il medico stupirà tutti quanti per il suo atteggiamento umile, visto che chiederà con successo di dormire in uno degli alloggi destinati agli inservienti e rifiuterà di farsi ospitare in una lussuosissima stanza de La Promessa, contrariamente a quanto proposto da Manuel.

Fatto sta che, fin dai primi istanti, la presenza di Abel sembrerà infastidire Jimena, che comunque accetterà di rispondere a una serie di domande per capire come sta procedendo la sua gravidanza. Un incontro preliminare dove il dottor Bueno non avrà nessun tipo di contatto fisico con la paziente, la quale sarà però sempre più nervosa…

La Promessa, spoiler: Jimena chiede a Manuel di trasferirsi a Madrid

Non a caso, approfittando di una passeggiata all’aria aperta, Jimena confesserà a Manuel di sentirsi abbastanza a disagio nella tenuta e gli chiederà di trasferirsi a Madrid insieme a lei in una residenza, piuttosto grande, che appartiene ai suoi genitori. Neanche a dirlo, tali parole preoccuperanno tantissimo Manuel, che cercherà di far capire alla consorte che non possono allontanarsi proprio ora che stanno per avere un erede, ma la donna non vorrà sentire ragioni e gli farà presente che, nei primi tempi, potrà chiedere alla madre Mercedes (Laura Barba) di trasferirsi nella loro nuova abitazione per aiutarla col bambino.

Appena gli farà presente che è necessario allontanarsi per un po' da Cruz per farle capire che certe decisioni spettano soltanto a loro, Manuel non saprà più che tipo di risposte dare a Jimena e si limiterà a chiederle un po' più di tempo per pensare meglio al da farsi…