La Promessa anticipazioni: una notizia per Salvador e Maria, sarà buona? Ecco di che si tratta

Alla fine, ogni tanto, l’ostinazione ripaga. È questa la lezione che apprenderà Salvador Romea (Mario Garcia) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Una storyline, quella in onda tra qualche settimana, dove si rivelerà fondamentale l’intervento di Maria Fernandez (Sara Molina)…

La Promessa, news: Maria non sa chi ama tra Salvador e Lope

Come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, la trama si movimenterà nel momento in cui, dopo aver rotto la relazione con Salvador, Maria avrà dei dubbi suoi sentimenti per il ragazzo. Non a caso, durante un dialogo con Jana Exposito (Ana Garces) e Teresa Villamil (Andrea del Rio), sottolineerà di non sapere se ama veramente Salvador oppure se nutre qualcosa per Lope Ruiz (Enrique Fortun), che le è stato vicino durante i mesi di assenza del Romea.

Una faccenda a dir poco complicata, che però non farà desistere Maria dall’idea di scoprire se l’occhio dell’ormai ex soldato possa guarire oppure no. Per questo, approfittando della presenza nella tenuta del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), chiamato da Manuel de Lujan (Arturo Sanchez) per prendersi cura della gravidanza di Jimena (Paula Losada), la Fernandez chiederà un consulto al medico, senza chiedere il permesso a Romea. Come reagirà dunque il giovane?

La Promessa, spoiler: una buona notizia per Salvador e Maria

Anche se inizialmente si mostrerà scettico, alla fine Salvador darà ascolto a Maria e si farà visitare da Abel. Al termine di un’accurata visita, il dottore darà quindi a Romea un responso assolutamente favorevole: in primo luogo, sottolineerà che i suoi sbalzi d’umore sono dovuti agli effetti collaterali di una pastiglia che gli è stata erroneamente prescritta; quanto all’occhio, che dal suo punto di vista può guarire se a seguirlo sarà un medico oftalmologo di sua conoscenza.

Una notizia che rallegrerà Salvador, fino a quel momento rassegnatosi all’idea di dover portare la benda nell’occhio ferito per il resto della sua vita. Per questo, Romea inizierà a guardare la vita con più serenità e farà anche un’altra mossa “sorprendente”…

La Promessa, trame: Salvador e Lope faranno pace?

Appena apprenderà che l’amico potrebbe presto riacquistare del tutto la vista, Lope non esiterà ad avvicinarsi a Salvador per mostrargli tutta la sua felicità e vorrà brindare alle lieta notizia. A sorpresa, Romea accetterà di passare del tempo con Ruiz; questo porterà dunque ad un incontro che riappacificherà i due, nonostante siano entrambi innamorati di Maria? Seguici su Instagram.