La7d: serie “cult” al femminile da lunedì 29 aprile 2024

A partire dal lunedì 29 aprile, La7d (canale 29 del digitale terrestre) si appresta a vivere una grande trasformazione volta a suscitare l’entusiasmo degli spettatori. La rete al femminile di Urbano Cairo presenterà una nuova programmazione ricca di contenuti avvincenti, mirando a intrattenere e coinvolgere il proprio pubblico in ogni momento della giornata. In questo post, ci concentreremo sulle serie TV in arrivo, veri e propri cult del passato amati in tutto il mondo, pronti a conquistare anche le nuove generazioni di spettatori.

Cominciamo con “Desperate Housewives”, un classico intramontabile che narra le vite apparentemente tranquille di cinque amiche di Wisteria Lane. La serie cult creata da Marc Cherry tornerà a illuminare i pomeriggi con due episodi consecutivi dal lunedì al venerdì alle 14.30. Un altro grande ritorno è quello di “Ally McBeal”, l’iconica serie con protagonista una magistrale Calista Flockhart nei panni della singolare avvocatessa di Boston, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo unico mix di commedia e dramma. La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16.20, con una replica il giorno successivo alle 10.45.

“Modern Family”, una delle sitcom più amate degli ultimi anni, con le sue storie familiari divertenti e toccanti, sarà trasmessa dal lunedì al venerdì alle 19.20, seguita da una replica il giorno dopo alle 13.30. Un altro grande ritorno è rappresentato da “Mistresses”, che presenta un intreccio avvincente di amicizia, amore e tradimento. La messa in onda è prevista dal lunedì al giovedì alle 23.20, promettendo suspence e colpi di scena.

“This is Us”, il family drama che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori in tutto il mondo con le storie di vita della famiglia Pearson, farà il suo ritorno in prima serata (21.20) a partire da martedì 30 aprile, con tre episodi imperdibili. “American Crime Story: Il Caso O.J. Simpson”, una delle serie più acclamate degli ultimi anni, che racconta uno dei casi giudiziari più famosi della storia americana, sarà trasmessa in prima serata a partire da mercoledì 1° maggio, con tre episodi che terranno gli spettatori con il fiato sospeso.

“Scandal”, la serie creata da Shonda Rhimes (la mamma di Grey’s Anatomy) con le sue sette stagioni ricche di intrighi politici e segreti, tornerà a infiammare le serate del sabato a partire dal 4 maggio, promettendo suspense e colpi di scena. Infine c’è “Bull”, basata sulla vita del Dr. Phil McGraw, un’emozionante e avvincente serie legale che arriverà su La7d a partire da lunedì 6 maggio, con tre episodi.

Durante i giorni del fine settimana, sabato e domenica, La7d proporrà due amatissime sitcom: "Dharma & Greg", una commedia romantica che ha conquistato il pubblico con le sue storie divertenti, sarà trasmessa con due episodi alle 18.15, seguita alle 19.15 da "Cougar Town", brillante spettacolo che esplora le avventure di una donna single nella sua età matura, regalando risate e momenti leggeri. Infine, c'è anche "Ugly Betty", che con la sua trama avvincente e una protagonista buffa e fuori dagli schemi (interpretata da una geniale America Ferrera), sarà il modo perfetto per concludere il weekend, con un appuntamento fisso alle 16.10 della domenica.