Rocco Schiavone 6, quando in onda su Rai 2? Le riprese sono in corso

Da più di un mese sono in corso ad Aosta le riprese della sesta stagione di Rocco Schiavone, il giallo cult con protagonista Marco Giallini nei panni del singolare vicequestore romano, nato dalla penna del romanziere Antonio Manzini.

La trama dei nuovi episodi è ancora top secret, anche se è facile ipotizzare che si attingerà dai tre romanzi ancora non adattati per la tv, ovvero “Le ossa parlano”, “Elp” e “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?”. Di certo, la storia riprenderà da dove si era interrotta nella quinta stagione. L’ultima volta che abbiamo visto Rocco, l’uomo si era lasciato trasportare dalla passione con Caterina (Claudia Vismara), dopo che lei gli aveva svelato che l’assassino di Baiocchi era un’ex agente del Nocs.

Dopo quella rivelazione, un’altra ancora più sconvolgente è emersa: l’allontanamento di Schiavone da Roma è stato pianificato dal deputato Mastrodomenico, il quale dirigeva il traffico di droga oggetto delle indagini del protagonista. Ma le sorprese non finiscono qui: l’amico d’infanzia di Rocco, Sebastiano (Francesco Acquaroli), risultava coinvolto in quel traffico di droga e faceva parte della banda responsabile della morte di Marina (Miriam Dalmazio), moglie di Schiavone.

Rocco Schiavone 6 sarà trasmesso su Rai 2 nella prossima stagione televisiva. Nel frattempo, il brillante e eccentrico vicequestore ha fatto il suo debutto in Canada e negli Stati Uniti con la quinta stagione, intitolata "Ice Cold Murders", disponibile sul canale PBS di Prime Video e sulla piattaforma Walter Presents.