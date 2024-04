Tempesta d’amore 8 aprile 2024, trama puntata

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 8 aprile 2024

Andrè dice a Helene di averla baciata esclusivamente per togliersi di torno Gaby. Valentina rientra al Fürstenhof. Shirin ha ricevuto un avvertimento disciplinare da Robert per non aver svolto il turno di pulizie pur di truccare l’attrice di Bollywood Dayita Kumari. Alexandra accetta la difesa di Christoph nella causa che gli ha intentato Ariane (lo accusa di lesioni personali, per averle fatto credere di avere un tumore all’ultimo stadio). A Josie giunge una telefonata dalla commissione del Premio del Cioccolato: le viene impedito di partecipare in quanto non ha ancora completato la sua formazione.

Gerry se la prende con Robert per il richiamo a Shirin e gli spiega che quel selfie con l'attrice indiana potrebbe portare molti nuovi clienti al Fürstenhof. Robert decide a quel punto di ritirare il richiamo, ma sorprendentemente Shirin si licenzia dal suo lavoro di cameriera per seguire a tempo pieno il centro estetico. Andrè chiede a Josie di partecipare lui al Premio del Cioccolato, ma con le praline confezionate da lei…