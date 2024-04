Tempesta d’amore: André illude Helene e le spezza il cuore! | Anticipazioni italiane

Un’amara delusione attende Helene Richter (Sabile Werner)! Innamoratasi per la prima volta dopo la morte del marito, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna si ritroverà infatti con il cuore spezzato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene si innamora di André

Prima moglie, poi madre. È stata questa fino ad ora la vita di Helene, che ha dedicato ogni sua energia alla crescita dei suoi figli… Gerry (Johannes Huth) in particolare! Ora che anche quest’ultimo è finalmente diventato autonomo, però, la donna ha finalmente potuto iniziare a pensare finalmente a se stessa e alla propria felicità…

Proprio in questo contesto, la Richter si è pian piano avvicinata ad André Konopka (Joachim Lätsch), con cui è nata una bella amicizia presto sfociata in qualcosa di più. In seguito ad un bacio “rubato”, infatti, Helene si è resa conto di essersi innamorata!

Sconvolta da quei sentimenti inaspettati, la donna ha inizialmente provato a nascondere ciò che prova, salvo poi confidarsi con Shirin (Merve Cakir) e Max (Stefan Hartmann). Nonostante gli incoraggiamenti di questi ultimi, Helene non avrà nessuna intenzione di dichiararsi, in quanto convinta che André non provi nessun interesse nei suoi confronti. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André spezza il cuore a Helene

Tutto cambierà quando Konopka inviterà la Richter ad una cenetta a due come ringraziamento per l’aiuto che la donna gli ha dato in casa. Già emozionata, poco dopo Helene scoprirà che lo chef ha chiesto a Michael (Erich Altenkopf) e Carolin (Katrin Anne Heß) di lasciargli la casa libera per un appuntamento galante…

Inutile dire che a quel punto Helene si convincerà che André ricambi i suoi sentimenti e si preparerà emozionata al loro incontro. Purtroppo, però, la attende un’amara delusione: il cuoco ha infatti organizzato tutto non per lei, bensì per una donna molto più giovane conosciuta su un sito di incontri online!

La Richter si riprenderà da questo duro colpo? E, soprattutto, avrà un futuro con André?