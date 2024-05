Tempesta d’amore, trama puntata 1° maggio 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 1° maggio 2024

Shirin vaga quasi cieca per il bosco, senza sapere che a breve è previsto uno sparo di mina. Valentina la raggiunge appena in tempo e la salva. Christoph chiede a Eleni di rimanere al Fürstenhof per un mese, in modo da conoscersi meglio. Markus rientra al Furstenhof all’improvviso e tenta di riconquistare Alexandra con una collana; lei però non cede perché vuole farsi una vita con Christoph. Paul va ad abitare con Josie. Erik non ce la fa con l’affitto del castello del barone e deve rinunciare al suo piano: dovrà trovare un’altra location per il matrimonio di Josie.

Valentina rincuora la nuova amica Shirin e le spiega com'è riuscita a sconfiggere la leucemia. Alexandra vuole cedere a Markus le sue quote del gruppo Schwarzbach in cambio di quelle del Fürstenhof. Valentina dice al padre che ha deciso di intraprendere la carriera medica. Markus ricatta Alexandra: se non lascerà Christoph, lui dirà a tutti che lei ha comprato l'esame di stato, dopo essersi laureata in giurisprudenza….