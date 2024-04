Tempesta d’amore, trama puntata 16 aprile 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 16 aprile 2024

Alexandra conduce in fretta e furia Shirin in ospedale, dove Michael le spiega che per alcuni giorni sarà meglio tenere gli occhi bendati, in modo che possano guarire. Shirin tuttavia ha paura di aver perso per sempre la vista. Leon non intende interrompere gli allenamenti per accompagnare Josie in ospedale, di conseguenza Paul le dà un passaggio e fra i due sembra rinascere un'attrazione. Alexandra chiede a Drechsler di far sparire il detergente, ma lei e Markus notano che ne è rimasta una tanica e quindi la svuotano negli scarichi del loro bagno; Eleni, però, li scopre. Yvonne porta a Erik delle cose prese dall'hotel e fra queste non manca un flacone del detergente incriminato….