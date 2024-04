Tempesta d’amore, trama 22 aprile 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 22 aprile 2024

Michael e Carolin, fine della storia d'amore. Alexandra spiega a Christoph che ama ancora Markus e che vuole rinnovare i voti nuziali nel corso della festa del suo compleanno.Valentina soffre perché Fabien la sera prima le ha inviato un messaggio in cui le chiedeva di tornare insieme a lui, mentre il giorno successivo gliene ha mandato un altro in cui le dice di non tenere conto del primo in quanto l'ha scritto da ubriaco. Robert, per cercare di consolarla, la invita a pescare con Alfons. Leon chiede a Josie di sposarlo, ma la ragazza ci ripensa: rifiuta la proposta di Leon e corre da Paul…