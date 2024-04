Tempesta d’amore, trama puntata 30 aprile 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 30 aprile 2024

Shirin si reca nel bosco da sola, ma giunge in una zona in cui ci sono delle mine in procinto di esplodere. Vanessa è molto confusa sui suoi sentimenti e di conseguenza dà il peggio di sé con Carolin, la quale – vista la situazione – preferisce allontanarsi per qualche giorno. Josie pensa di aver messo a punto la composizione ideale per le sue praline, intanto Paul le dona un anello di fidanzamento. Eleni è molto a disagio quando Alexandra e Christoph intenti a baciarsi; la donna immagina di dirle che Christof è suo padre…